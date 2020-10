Bar e ristorazione monta la protesta: “Stiamo morendo, urliamo per sopravvivere” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una grande manifestazione che coinvolgerà dieci città italiane, in piazza scenderanno gli imprenditori ed i commercianti del settore bar e ristorazione, la situazione è grave. Manifestazione (Facebook)Il settore dei bar e della ristorazione è in ginocchio, gli ultimi provvedimenti restrittivi, in merito al tentativo di contenere l’epidemia di Covid19 che da mesi ormai affligge il nostro paese, hanno duramente colpito, con chiusure anticipate e limitazioni varie un settore già fortemente danneggiato dalla precedente misura di chiusura totale, il famigerato lockdown. In quella fase, molte attività hanno riaperto con grosso sacrificio, altre invece, terminata l’emergenza non hanno più potuto far fronte agli impegni economici ed hanno chiuso. Il settore dei bar e della ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una grande manifestazione che coinvolgerà dieci città italiane, in piazza scenderanno gli imprenditori ed i commercianti del settore bar e, la situazione è grave. Manifestazione (Facebook)Il settore dei bar e dellaè in ginocchio, gli ultimi provvedimenti restrittivi, in merito al tentativo di contenere l’epidemia di Covid19 che da mesi ormai affligge il nostro paese, hanno duramente colpito, con chiusure anticipate e limitazioni varie un settore già fortemente danneggiato dalla precedente misura di chiusura totale, il famigerato lockdown. In quella fase, molte attività hanno riaperto con grosso sacrificio, altre invece, terminata l’emergenza non hanno più potuto far fronte agli impegni economici ed hanno chiuso. Il settore dei bar e della ...

