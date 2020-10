Ballando con le Stelle, il dolore di Rosalinda Celentano: “Esiste il mal di vivere” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si è conclusa la sesta puntata di Ballando con le Stelle 2020, e allo spareggio sono arrivate Vittoria Schisano (in coppia con Marco De Angelis) e Rosalinda Celentano (accompagnata da Tinna Hoffman). Si conoscerà la coppia eliminata soltanto il prossimo 31 ottobre ma nel frattempo Rosalinda è tornata a parlare del proprio dolore e la rinascita grazie al ballo. Rosalinda Celentano, il dolore: “Mi dispiacerebbe morire“ Non è la prima volta che la figlia del Molleggiato parla della propria depressione. Questa volta, però, lo ha fatto nel corso della puntata di Ballando, dando voce in prima serata a una tematica toccante. Rosalinda ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si è conclusa la sesta puntata dicon le2020, e allo spareggio sono arrivate Vittoria Schisano (in coppia con Marco De Angelis) e(accompagnata da Tinna Hoffman). Si conoscerà la coppia eliminata soltanto il prossimo 31 ottobre ma nel frattempoè tornata a parlare del proprioe la rinascita grazie al ballo., il: “Mi dispiacerebbe morire“ Non è la prima volta che la figlia del Molleggiato parla della propria depressione. Questa volta, però, lo ha fatto nel corso della puntata di, dando voce in prima serata a una tematica toccante....

