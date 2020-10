Vuelta 2020, ordine d’arrivo e classifica sesta tappa: vince Ion Izagirre (Di domenica 25 ottobre 2020) Ion Izagirre ha conquistato la vittoria nella sesta tappa della Vuelta 2020, andata in scena da Biescas ad Aramòn Formigala. Successo importante per il ciclista iberico dell’Astana Pro Team in 3h41’00’‘, con Michael Woods e Rui Costa rispettivamente secondo e terzo classificato. Da segnalare la buona prestazione di Rob Power, che ha concluso la tappa in quarta piazza. Di seguito l’ordine d’arrivo della sesta tappa. ordine D’ARRIVO sesta tappa Vuelta A ESPANA 2020 I. Izagirre 3h41’00” Woods +00’04” Rui Costa +00’12” Power ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Ionha conquistato la vittoria nelladella, andata in scena da Biescas ad Aramòn Formigala. Successo importante per il ciclista iberico dell’Astana Pro Team in 3h41’00’‘, con Michael Woods e Rui Costa rispettivamente secondo e terzoto. Da segnalare la buona prestazione di Rob Power, che ha concluso lain quarta piazza. Di seguito l’d’arrivo dellaD’ARRIVOA ESPANAI.3h41’00” Woods +00’04” Rui Costa +00’12” Power ...

cyclingoo : ?? Vuelta a España 2020, vittoria per Ion Izagirre a Aramon Formigal – Primoz Roglic in difficoltà, Richard Carapaz… - LaDialettica : RT @MMoretti24: Con la conclusione della 21ª tappa del Giro d'Italia 2020, cala il sipario sulla carriera professionistica di Adam #Hansen… - MMoretti24 : Con la conclusione della 21ª tappa del Giro d'Italia 2020, cala il sipario sulla carriera professionistica di Adam… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: ventitre battistrada con 4? di vantaggio sul gruppo -… - PitLane_F1 : Vuelta 30/66. Ricciardo adelanta a Gasly, que acababa e parar. Sainz adelanta a Magnussen -