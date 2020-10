Uomini e Donne news, Giulia De Lellis replica aspramente all’intervista di Damante (Di domenica 25 ottobre 2020) Sabato pomeriggio è andata in onda l’intervista che Andrea Damante ha rilasciato a Silvia Toffanin nel programma Verissimo. Come già si sapeva dalle anticipazioni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che Giulia De Lellis attualmente sta frequentando un suo (ex) amico, Carlo Gussali Beretta, e che lui l’ha appreso dai social come tutti gli altri. Ovviamente anche la De Lellis ha visto l’intervista e ha replicato sui social. Alla domanda fattale da una sua fan, cosa pensasse di quanto detto dal suo ex fidanzato, Giulia ha premesso che a lei non piace comunicare così. Subito dopo ha dichiarato di essere molto serena e tranquilla, perché “con la coscienza pulita si può fare ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 ottobre 2020) Sabato pomeriggio è andata in onda l’intervista che Andreaha rilasciato a Silvia Toffanin nel programma Verissimo. Come già si sapeva dalle anticipazioni, l’ex tronista diha rivelato cheDeattualmente sta frequentando un suo (ex) amico, Carlo Gussali Beretta, e che lui l’ha appreso dai social come tutti gli altri. Ovviamente anche la Deha visto l’intervista e hato sui social. Alla domanda fattale da una sua fan, cosa pensasse di quanto detto dal suo ex fidanzato,ha premesso che a lei non piace comunicare così. Subito dopo ha dichiarato di essere molto serena e tranquilla, perché “con la coscienza pulita si può fare ...

luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - CatalfoNunzia : Ieri sera, a @SkyTG24, ho parlato delle misure che intendo mettere in campo per ricucire il divario socioeconomico… - F_DUva : Circa 1400 unità suddivise in 200 squadre eseguiranno fino a 30mila #tamponi al giorno in tutto il territorio itali… - Toniapatty : RT @carmentpf: In Francia le donne andranno in pensione a 58 anni,gli uomini a 62. Il ns governo è l'unico ancora in stato di emergenza. I… - AValvecchia : RT @carmentpf: In Francia le donne andranno in pensione a 58 anni,gli uomini a 62. Il ns governo è l'unico ancora in stato di emergenza. I… -