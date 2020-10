Tu si que vales, nudo in diretta dipinge con i genitali: la reazione di Belen (Di domenica 25 ottobre 2020) Un momento incredibile durante l’appuntamento con Tu si que vales: nudo in diretta dipinge con gli organi genitali scatenando le risate del pubblico Belen Rodriguez (fonte foto: Instagram, @superguidatv)Risate a non finire per un momento davvero esilarante andato in scena durante l’appuntamento con Tu si que vales, che ha lasciato di sasso il pubblico e i presenti nel corso del programma: in diretta, un uomo si spoglia e inizia a dipingere con i propri genitali. Chi segue da tempo, con costanza ed entusiasmo il programma, sa bene che la risata è sempre dietro l’angolo e può succedere davvero qualsiasi cosa. Il noto talent show punta infatti ad intrattenere i ... Leggi su chenews (Di domenica 25 ottobre 2020) Un momento incredibile durante l’appuntamento con Tu si queincon gli organiscatenando le risate del pubblicoRodriguez (fonte foto: Instagram, @superguidatv)Risate a non finire per un momento davvero esilarante andato in scena durante l’appuntamento con Tu si que, che ha lasciato di sasso il pubblico e i presenti nel corso del programma: in, un uomo si spoglia e inizia are con i propri. Chi segue da tempo, con costanza ed entusiasmo il programma, sa bene che la risata è sempre dietro l’angolo e può succedere davvero qualsiasi cosa. Il noto talent show punta infatti ad intrattenere i ...

