Traffico Roma del 25-10-2020 ore 10 | 30

(Di domenica 25 ottobre 2020) LuceverdeBuona giornata Buona domenica da Simone Cerchiara e dalla redazione e rallentato ilsulla via Flaminia all’altezza di Prima Porta Provenendo daper stare attento un incidente avvenuto vicino alla fiera dil’incidente su un tratto della via Portuense all’altezza di viale Gustave Eiffel vicino alle Terme di Caracalla chiusa viale Baccelli Sono in corso lavori alberature la riapertura alle 16 chiusa via Veneto in direzione di piazza Barberini da piazzale Brasiledeviato verso Corso d’Italia Oppure verso via di Porta Pinciana via Veneto che sarà chiusa fino alle 14 circa per dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it per ora è tutto al prossimo aggiornamento un ...