Supermercati aperti 24 ore su 24 | arriva la chiusura | ecco gli orari

Ad oggi è vietato qualsiasi spostamento fino alle 5 ad eccezioni di comprovati motivi quali il lavoro e salute, in attesa del nuovo Dpcm in arrivo oggi ancora più drastico. Quindi secondo le regole attuali, i Supermercati che solitamente sono aperti 24 ore su 24 dovranno rimanere chiusi per quell'arco di tempo. Invece sono aperte le farmacie di turno, che spesso vendono anche beni alimentari di prima necessità, gli autogrill sulle autostrade, dove è possibile mangiare, bere e sostare di notte senza rischiare sanzioni. Un'altra novità riguarda la spesa online con consegna a domicilio, anche quella si ferma dalle 24 alle 5. Il servizio di consegna a domicilio di pub e ristoranti è consentito fino alle 23.00 in Campania e Lombardia e fino alle 24.00 nel Lazio, come anche ...

