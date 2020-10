“Siamo costretti a chiudere”. La protesta di Confesercenti contro il Dpcm (Di domenica 25 ottobre 2020) “Alle 18.00 siamo costretti a chiudere, ma avere un futuro è un nostro diritto”. È questo il messaggio del manifesto che migliaia di bar, ristoranti, pub e altre imprese della somministrazione aderenti a Fiepet, la federazione dei pubblici di Confesercenti affiggeranno da domani alle 18.00 sulle proprie vetrine per protestare contro le restrizioni introdotte dal Dpcm. “Il provvedimento, di fatto, mette in stato di lockdown la somministrazione. Chiudere alle 18, significa rendere impossibile o quasi il proseguimento dell’attività. Bisogna intervenire subito o le imprese non resisteranno”, commenta Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino e presidente nazionale di ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 25 ottobre 2020) “Alle 18.00 siamoa chiudere, ma avere un futuro è un nostro diritto”. È questo il messaggio del manifesto che migliaia di bar, ristoranti, pub e altre imprese della somministrazione aderenti a Fiepet, la federazione dei pubblici diaffiggeranno da domani alle 18.00 sulle proprie vetrine perrele restrizioni introdotte dal. “Il provvedimento, di fatto, mette in stato di lockdown la somministrazione. Chiudere alle 18, significa rendere impossibile o quasi il proseguimento dell’attività. Bisogna intervenire subito o le imprese non resisteranno”, commenta Giancarlo Banchieri, presidente diTorino e presidente nazionale di ...

massimonava50 : Siamo costretti a non vivere per sopravvivere, a subire diktat di esperti che fanno i politici e di politici che si… - nuovasocieta : “Siamo costretti a chiudere”. La protesta di Confesercenti contro il Dpcm - DannyHCortese : @Sibillaconfusa Vero, siamo stati bravi, ma solo perché costretti. In estate, quelle poche volte che sono uscito, h… - Lola_Pirone : @il_burocrate Il punto è che l'obiettivo dovrebbe essere quello di non arrivare nelle condizioni in cui i medici de… - famgio : @carlopaolofesta @Michele_Arnese Ci daranno il via libera per Natale, così poi a febbraio (dopo aver continuato a n… -

Ultime Notizie dalla rete : “Siamo costretti Kaspersky partecipa all'evento organizzato da Giffoni Innovation Hub su “Cultura e innovazione, verso un modello culturale e sostenibile” fortuneita.com