Ristoranti: proposta l’apertura la domenica a pranzo, ma i bar devono restare chiusi (Di domenica 25 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm è ormai quasi pronto. Dopo la bozza circolata ieri con le nuove misure rigide per arginare l’avanzata del virus, in serata potrebbe arrivare la conferma con una nuova conferenza del Presidente Conte. Ma al momento non c’è nessuna ufficialità. Leggi anche: Coronavirus, ecco la bozza del nuovo DPCM: chiusura bar alle 18 e la domenica. Misure anche per le palestre Al centro di tante polemiche la chiusura di bar, Ristoranti, pub, gelaterie la domenica i giorni festivi, gli stessi locali che dovrebbero abbassare la saracinesca alle 18 nei giorni feriali. Nonostante le Regioni si siano dette contrarie, il Governo sembrerebbe non aver cambiato idea. Come spiega l’agenzia di stampa Ansa, il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione e il ministro Francesco Boccia al termine della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm è ormai quasi pronto. Dopo la bozza circolata ieri con le nuove misure rigide per arginare l’avanzata del virus, in serata potrebbe arrivare la conferma con una nuova conferenza del Presidente Conte. Ma al momento non c’è nessuna ufficialità. Leggi anche: Coronavirus, ecco la bozza del nuovo DPCM: chiusura bar alle 18 e la. Misure anche per le palestre Al centro di tante polemiche la chiusura di bar,, pub, gelaterie lai giorni festivi, gli stessi locali che dovrebbero abbassare la saracinesca alle 18 nei giorni feriali. Nonostante le Regioni si siano dette contrarie, il Governo sembrerebbe non aver cambiato idea. Come spiega l’agenzia di stampa Ansa, il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione e il ministro Francesco Boccia al termine della ...

"In sicurezza nel rispetto delle norme, sanificati, con un numero massimo di 6 ospiti al tavolo, seduti tranquillamente mentre si consuma il rito della socialità. A leggerla sembra la vera alternativa ...

Compresa la proposta del veneto Zaia di sottoporre a tampone solo i ... per conto suo va il campano De Luca che ha già fatto sapere che intende lasciare aperti ristoranti e bar sino alle 23 mentre la ...

