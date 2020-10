Pomezia, in arrivo altri 140.000 mc di cemento: martedì in consiglio si vota edilizio della ‘ex Tacconi’ (Di domenica 25 ottobre 2020) “Un progetto edilizio da 140.000 mc di cemento in area agricola. A tanto ammonta la variante al Piano urbanistico Integrato “ex Tacconi” che l’attuale amministrazione comunale di Pomezia a guida Movimento 5 stelle, è pronta a votare nella prossima seduta del consiglio comunale di martedì 27 ottobre 2020. Il Piano Integrato “ex Tacconi” è una vecchia conoscenza a Pomezia. Si tratta infatti di uno dei cinque piani urbanistici – in questo caso quello proposto della società Petromarine Italia, riconducibile niente di meno che al patron dei rifiuti Manlio Cerroni – adottati nel 2009, ai tempi della giunta guidata dall’ex sindaco Enrico De Fusco. Ebbene, il Movimento 5 stelle di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) “Un progettoda 140.000 mc diin area agricola. A tanto ammonta la variante al Piano urbanistico Integrato “ex Tacconi” che l’attuale amministrazione comunale dia guida Movimento 5 stelle, è pronta are nella prossima seduta delcomunale di martedì 27 ottobre 2020. Il Piano Integrato “ex Tacconi” è una vecchia conoscenza a. Si tratta infatti di uno dei cinque piani urbanistici – in questo caso quello propostosocietà Petromarine Italia, riconducibile niente di meno che al patron dei rifiuti Manlio Cerroni – adottati nel 2009, ai tempigiunta guidata dall’ex sindaco Enrico De Fusco. Ebbene, il Movimento 5 stelle di ...

A dirlo Piero Di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia, l’azienda che insieme alla Oxford University sta mettendo a punto il vaccino anticovid. "In programma 25 milioni di dosi" ...

