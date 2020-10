Pioli: “Donnarumma? Non sono preoccupato. Abbiamo alzato l’asticella” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il tecnico del Milan, alla vigilia della gara contro la Roma, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Stefano Pioli: “Con la Roma sarà una gara aperta. Affrontiamo un avversario forte e somiglia un po al Milan nella loro costruzione. Hanno inserito giocatori forti, è una squadra con forza fisica e ha tutte le componenti giusta per essere una squadra ambiziosa. Primi? Siamo solo all’inizio del campionato. Dobbiamo affrontare la gara tecnicamente di alto livello. Siamo stati bravi a non far pesare le assenze importanti, per questo volevamo alzare il livello della squadra. Calhanoglu e Rebic stanno meglio ma credo che sarà difficile per domani, sopratutto per Rebic. Capisco le dichiarazioni di Gasperini, ma devi inserire i nuovi e dargli la possibilità di metterli alla prova. Facendo questo devi mettere in preventivo che ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Il tecnico del Milan, alla vigilia della gara contro la Roma, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Stefano: “Con la Roma sarà una gara aperta. Affrontiamo un avversario forte e somiglia un po al Milan nella loro costruzione. Hanno inserito giocatori forti, è una squadra con forza fisica e ha tutte le componenti giusta per essere una squadra ambiziosa. Primi? Siamo solo all’inizio del campionato. Dobbiamo affrontare la gara tecnicamente di alto livello. Siamo stati bravi a non far pesare le assenze importanti, per questo volevamo alzare il livello della squadra. Calhanoglu e Rebic stanno meglio ma credo che sarà difficile per domani, sopratutto per Rebic. Capisco le dichiarazioni di Gasperini, ma devi inserire i nuovi e dargli la possibilità di metterli alla prova. Facendo questo devi mettere in preventivo che ...

