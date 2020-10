Nuovo Dpcm: si possono utilizzare gli impianti sciistici? (Di domenica 25 ottobre 2020) In seguito al Nuovo Dpcm firmato nella notte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, molti italiani si stanno domandando se sarà possibile utilizzare gli impianti sciistici. Di seguito ecco quanto disposto dal Nuovo Dpcm: ”Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) In seguito alfirmato nella notte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, molti italiani si stanno domandando se sarà possibilegli. Di seguito ecco quanto disposto dal: ”Sono chiusi glinei comprensori. Gli stessiessere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Glisono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente ...

