Luka Modric | “Pallone d’Oro il momento migliore | Ronaldo un leader”

Leggi su sportface

(Di domenica 25 ottobre 2020)ha rilasciato una lunga intervista al magazine FourFourTwo, in cui è tornato anche sulla vittoria del Pallone d’Oro: “È stato unincredibile, ildella mia carriera personalmente. Il Pallone d’Oro è il più grande risultato individuale che ci sia“. “Ed ero molto felice che la gente mi riconoscesse come il miglior calciatore di quell’anno, perché quando analizzi la situazione, sia nel premio UEFA, nel The Best a votare sono capitani, giocatori e allenatori, oltre che giornalisti, ti senti molto orgoglioso” ha aggiunto il centrocampista croato.ha raccontato di aver ricevuto i complimenti di Cristiano: “Sì, eravamo ancora in contatto e quando ho vinto mi ha ...