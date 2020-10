LIVE Moto2, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Sam Lowes al comando a metà sessione (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 Navarro sale al secondo posto assoluto! Lo spagnolo ferma il cronometro a 12 millesimi da Lowes! 10.29 La classifica dei tempi a metà sessione: 1 22 S. Lowes 1:52.706 2 40 H. GARZO +0.122 3 88 J. MARTIN +0.129 4 9 J. NAVARRO +0.337 5 37 A. FERNANDEZ +0.799 6 87 R. GARDNER +0.823 7 96 J. DIXON +0.846 8 33 E. BASTIANINI +0.856 9 21 F. DI GIANNANTONIO +0.868 10 72 M. BEZZECCHI +0.940 10.26 Sam Lowes prende il comando! 1.52.706 è il nuovo riferimento da battere! 10.24 Jorge Martin svetta nella classifica dei tempi con il crono di 1.54.131. Secondo posto per Bastianini davanti a Fernandez. 10.22 Attendiamo i primi riferimenti ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.31 Navarro sale al secondo posto assoluto! Lo spagnolo ferma il cronometro a 12 millesimi da! 10.29 La classifica dei tempi a metà: 1 22 S.1:52.706 2 40 H. GARZO +0.122 3 88 J. MARTIN +0.129 4 9 J. NAVARRO +0.337 5 37 A. FERNANDEZ +0.799 6 87 R. GARDNER +0.823 7 96 J. DIXON +0.846 8 33 E. BASTIANINI +0.856 9 21 F. DI GIANNANTONIO +0.868 10 72 M. BEZZECCHI +0.940 10.26 Samprende il! 1.52.706 è il nuovo riferimento da battere! 10.24 Jorge Martin svetta nella classifica dei tempi con il crono di 1.54.131. Secondo posto per Bastianini davanti a Fernandez. 10.22 Attendiamo i primi riferimenti ...

