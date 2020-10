Incide le sue iniziali sul Colosseo, denunciata una 14enne (Di domenica 25 ottobre 2020) Si tratta di una turista tedesca in viaggio nella Capitale. Il Colosseo continua a subire i “maltrattamenti” degli incivili Resiste ai secoli e al tempo con la sua presenza possente e invidiata da tutto il mondo ma l’inciviltà nei suoi confronti non si ferma. Parliamo del Colosseo che è stato nuovamente sfregiato per la mania … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 25 ottobre 2020) Si tratta di una turista tedesca in viaggio nella Capitale. Ilcontinua a subire i “maltrattamenti” degli incivili Resiste ai secoli e al tempo con la sua presenza possente e invidiata da tutto il mondo ma l’inciviltà nei suoi confronti non si ferma. Parliamo delche è stato nuovamente sfregiato per la mania … L'articolo proviene da YesLife.it.

