Ilaria Capua | sinusite causata dalla mascherina

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Alessandro Nunziati L avirologaha svelato un retroscena su una malattia che avuto la scorsa estate in Italia: si tratta di una “da”. L’aneddoto è stato raccontatostessa direttirce dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida sulla pagina Facebook “Il Libraio”. “Quando sono venuta in Italia quest’estate – ha raccontato… Impronta Unika.

Lo ha raccontato la professoressa conversando sulla pagina Facebook 'Il Libraio', nell'evento in cui la direttirce dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida risponde alle doma ..."Quando sono venuta in Italia quest'estate, portavo sempre la mascherina. Un po' per l'aria diversa, i pollini e la luce diversa, mi è scoppiata una sinusite che secondo me era 'da mascherina' che mi ...