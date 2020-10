Gf Vip: Pierpaolo ed Enock “dolcissimi” con la Contessa (Di domenica 25 ottobre 2020) La Contessa nella Casa del Grande Fratello Vip ha trovato due vassalli che la viziano e la servono ogni giorno. Dalla colazione in camera alla sistemazione del letto Enock e Pierpaolo ci sono. La De Blanck ha la sua personale camera da letto, separata dal resto degli altri concorrenti. La Contessa, infatti, dorme un una stanza privata, con tutti i comfort e la privacy di cui una nobileArticolo completo: Gf Vip: Pierpaolo ed Enock “dolcissimi” con la Contessa dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 ottobre 2020) Lanella Casa del Grande Fratello Vip ha trovato due vassalli che la viziano e la servono ogni giorno. Dalla colazione in camera alla sistemazione del lettoci sono. La De Blanck ha la sua personale camera da letto, separata dal resto degli altri concorrenti. La, infatti, dorme un una stanza privata, con tutti i comfort e la privacy di cui una nobileArticolo completo: Gf Vip:ed“dolcissimi” con ladal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Vip Pierpaolo "Grande Fratello Vip", la Gregoraci in lacrime tra le braccia di Pierpaolo TGCOM Grande Fratello Vip, balli e sguardi sensuali tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Ma lui: "Non ce la faccio più" | VIDEO

Pierpaolo Pretelli non ce la fa più. Il corteggiamento a Elisabetta Gregoraci non sembra essere andato a buon fine, con la showgirl che ha ...

Grande Fratello Vip: questa settimana entrano 4 nuovi concorrenti

New entry nel reality show di Alfonso Signorini: tre nuovi Vip entreranno lunedì 26 ottobre mentre un altro gieffino varcherà la porta rossa venerdì 30 ottobre.

