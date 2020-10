Franceschini: nel prossimo decreto aiuti per il settore dello spettacolo (Di domenica 25 ottobre 2020) Il governo ha erogato 'più di un miliardo di euro in interventi per sostenere il settore dello spettacolo e venire incontro anche a quei lavoratori che non avevano altri tipi di sostegno. Dobbiamo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 ottobre 2020) Il governo ha erogato 'più di un miliardo di euro in interventi per sostenere ile venire incontro anche a quei lavoratori che non avevano altri tipi di sostegno. Dobbiamo ...

MedicalScitech : RT @MediasetTgcom24: Franceschini: nel prossimo decreto aiuti per il settore dello spettacolo #Coronavirusitalia - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Franceschini: nel prossimo decreto aiuti per il settore dello spettacolo #Coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Franceschini: nel prossimo decreto aiuti per il settore dello spettacolo #Coronavirusitalia - Elisabettulla : @IlContiAndrea Franceschini è quello che nel 2009 non voleva far mandare un servizio fatto al. Mercato ittico di Pe… -