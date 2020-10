FORMAZIONI Fiorentina Udinese | le scelte degli allenatori

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic. Allenatore: Iachini.(3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti. Leggi su Calcionews24.com

SPress24 : Serie A: La Fiorentina per ritirarsi su affronta l’Udinese, Le Formazioni - GoalItalia : Le formazioni ufficiali di #FiorentinaUdinese Giocano Vlahovic e Pereyra ?? - apetrazzuolo : SERIE A - Fiorentina-Udinese, le formazioni ufficiali - infobetting : Fiorentina-Udinese (25 ottobre ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, - Fantacalcio : Fiorentina-Udinese, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : FORMAZIONI Fiorentina

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2019/20: formazioni Fiorentina Udinese Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina-Udinese, match valido ...La giornata di fantacalcio continua con Fiorentina-Udinese, in campo alle 18 ... Nell’Udinese ancora fuori Deulofeu, gioca Okaka. Di seguito, le formazioni ufficiali.