Flash News del 25 Ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio, Conte, ha firmato a tarda notte il nuovo DPCM con le misure per contenere l'epidemia da Coronavirus. Le norme entreranno in vigore a partire da domani, 26 Ottobre, fino al 24 Novembre;A prevalere, dopo ore di confronti e trattative è stata la linea più severa: tra le misure previste la chiusura di bar, ristoranti, gelaterie dalle 18, nonostante la contrarietà delle Regioni. Attività che, tuttavia, potranno aprire la domenica. Previsto, poi, lo stop per teatri, cinema, palestre, piscine, impianti sciistici e sale giochi. Si raccomanda, inoltre, di evitare spostamenti, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità. Mentre si attendono, a breve, le disposizioni del Governo sui risarcimenti per le attività colpite.

CARRARA. "Fermiamo la devastazione": in oltre duecento in piazza Alberica per il flash mob organizzato da Athamanta su cave e Alpi Apuane, tra striscioni e mascherine. Rimandato il maxi-corteo e ...

Alle ore 11 di un'assolata domenica mattina Piazza Giovanni XXIII è stata delimitata per permettere a una rete compatta e coesa di lavoratori e lavoratrici del mondo dell'arte e dello sport, ...

CARRARA. "Fermiamo la devastazione": in oltre duecento in piazza Alberica per il flash mob organizzato da Athamanta su cave e Alpi Apuane, tra striscioni e mascherine. Rimandato il maxi-corteo e ...

Alle ore 11 di un'assolata domenica mattina Piazza Giovanni XXIII è stata delimitata per permettere a una rete compatta e coesa di lavoratori e lavoratrici del mondo dell'arte e dello sport, ...