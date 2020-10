Ferrari, Binotto: 'Quarto posto il massimo ottenibile. Ora conferma a Imola' (Di domenica 25 ottobre 2020) Per la Ferrari, un Quarto posto conquistato da Charles Leclerc e la convinzione che più di così non si potesse fare. Anche per il team principal del Cavallino, Mattia Binotto: 'Non credo che oggi il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 ottobre 2020) Per la, unconquistato da Charles Leclerc e la convinzione che più di così non si potesse fare. Anche per il team principal del Cavallino, Mattia: 'Non credo che oggi il ...

sportli26181512 : F1, Binotto dopo il GP Portogallo: 'Nessuna differenza tra le vetture di Vettel e Leclerc': Il team principal della… - cicciovettel95 : RT @svbastian_: Al signor Binotto, peggior team principal della storia Ferrari, non auguro di salire al terzo piano con il rosario in mano… - DNicola99 : A dir poco aberranti le parole che questo bipede sforna. Spero che #Vettel si possa togliere tanti sassolini dalla… - Gazzetta_it : Ferrari, Binotto: “Quarto posto il massimo ottenibile. Ora conferma a Imola” - svbastian_ : Al signor Binotto, peggior team principal della storia Ferrari, non auguro di salire al terzo piano con il rosario… -