CR7-Messi, la sfida più dura dei Palloni d'oro (Di domenica 25 ottobre 2020) Ronaldo salta anche il Verona stasera, la Pulce perde col Real: mercoledì gli eterni duellanti sperano nel rilancio. Intanto Zidane respira Leggi su quotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Ronaldo salta anche il Verona stasera, la Pulce perde col Real: mercoledì gli eterni duellanti sperano nel rilancio. Intanto Zidane respira

DailyStar_Sport : Cristiano Ronaldo fans tear into Lionel Messi as El Clasico stats speak volumes - luiisgomeez1994 : @joserra_espn Ronaldinho Messi Iniesta Ronaldo CR7 - olegariogomes : @RMPoficial 2. Messi e CR7 - velezymadrid : @soyjoyok @OjedaGC De un cr7 vs messi a un ni cr7 ni messi ?? - Freitasg_03 : Cr7>messi fato -