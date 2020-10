Covid, i medici: “Presto terapie intensive sature, dpcm insufficiente” (Di domenica 25 ottobre 2020) L’aumento dei casi di Covid-19 sta mandando in tilt gli ospedali. L’allarme arriva dall’Anaao-Assomed, uno dei maggiori sindacati di medici ospedalieri. Il nuovo dpcm, secondo loro, potrebbe non essere sufficiente per risolvere il problema. Il nuovo dpcm potrebbe non essere sufficiente per contrastare la diffusione del Covid-19 ed evitare il sovraffollamento degli ospedali. Il “lockdown” parziale, … L'articolo Covid, i medici: “Presto terapie intensive sature, dpcm insufficiente” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 25 ottobre 2020) L’aumento dei casi di-19 sta mandando in tilt gli ospedali. L’allarme arriva dall’Anaao-Assomed, uno dei maggiori sindacati diospedalieri. Il nuovo, secondo loro, potrebbe non essere sufficiente per risolvere il problema. Il nuovopotrebbe non essere sufficiente per contrastare la diffusione del-19 ed evitare il sovraffollamento degli ospedali. Il “lockdown” parziale, … L'articolo, i: “Prestoinsufficiente” proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Covid medici Covid: “Sempre più medici positivi; situazione grave” Levante News Covid: De Luca, più coinvolgimento medici di base e ristori economici

Roma, 24 ott 19:27 - (Agenzia Nova) - Nel corso della riunione fra governo ed enti locali, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, avrebbe rimarcato il "progressivo aggravamento... (Rin) ...

Bulgaria: premier Borisov positivo al Covid

Sofia, 25 ott 15:45 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, ha annunciato di essere positivo al coronavirus. "Dopo due test negativi, oggi sono risultato positivo. Sento un ...

