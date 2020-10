Covid, contagi record in Francia: oltre 52mila nuovi casi positivi e 116 morti in un giorno (Di domenica 25 ottobre 2020) Nuovo record di casi di coronavirus in Francia dove, nelle ultime 24 ore, ne sono stati registrati oltre cinquantamila. Lo ha annunciato il ministero della Sanità. Sono 52.010 le persone risultate ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020) Nuovodidi coronavirus indove, nelle ultime 24 ore, ne sono stati registraticinquantamila. Lo ha annunciato il ministero della Sanità. Sono 52.010 le persone risultate ...

PORDENONE. Sono 99 i nuovi positivi al coronavirus rilevati, domenica 25 ottobre, in provincia di Pordenone: il numero complessivo sale quindi a 1.636. Resta critica la situazione nelle case di riposo ...

Coronavirus, è possibile raggiungere zero contagi?

Arrivare a quota zero casi Covid-19 è possibile? Secondo il professore Kingston Mills sì, ma richiederebbe prolungate restrizioni di viaggio.. Secondo il docente di immunologia l'azzeramento dei conta ...

