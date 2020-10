Conte: “Virus sta correndo, stringiamo ora per essere più sereni a dicembre. Ce la faremo” (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – “La rapida crescita della curva epidemiologica in tutti i territori della Penisola, la diffusione del contagio e lo stress sul Sistema sanitario nazionale hanno raggiunto livelli preoccupanti. I dati che stiamo esaminando dimostrano che l’epidemia sta correndo e in modo assolutamente critico su tutto il territorio nazionale“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza a Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo Dpcm anti-covid firmato nella notte. Leggi su dire (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – “La rapida crescita della curva epidemiologica in tutti i territori della Penisola, la diffusione del contagio e lo stress sul Sistema sanitario nazionale hanno raggiunto livelli preoccupanti. I dati che stiamo esaminando dimostrano che l’epidemia sta correndo e in modo assolutamente critico su tutto il territorio nazionale“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza a Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo Dpcm anti-covid firmato nella notte.

SkyTG24 : 'Non potremo in alcun modo abbassare la guardia di fronte all'avanzata del virus perché se non proteggeremo la salu… - Tg1Raiofficial : E' terminata a notte fonda la riunione a palazzo Chigi, con il premier #Conte i capi delegazione della maggioranza.… - fanpage : Il nuovo #DPCM archivia la linea del 'niente panico' di Locatelli e Conte, ma segna anche il fallimento della strat… - fiam_fiammetta : RT @adrianobiondi: Imbarazzante la risposta di Conte alla Perrone su assenza di visione rispetto a evoluzione virus: 'Non lo rincorriamo, v… - schnitzlerrr : RT @adrianobiondi: Imbarazzante la risposta di Conte alla Perrone su assenza di visione rispetto a evoluzione virus: 'Non lo rincorriamo, v… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Virus Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera