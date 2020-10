Cagliari-Crotone 4-2 | i rossoblù vincono in goleada

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 ottobre 2020) Oggi 25 Ottobre alle ore 12:30 nello stadio Sardegna Arena si è disputata la partitadi Serie A. La partita ha regalato emozioni a non finire, il primo tempo è stato da sballo, e il secondo non è stato privo di sorprese. La Partitaè finita 4 a 2. Leggi anche: Pre: le dichiarazioni degli allenatori: formazioni(4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco(3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Cigarini, Benali, Reca; Simy, Messias. All. Stroppa Primo Tempo Un primo tempo che ha ...