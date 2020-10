Basket, Serie A1 2020/2021: Brindisi supera Trieste 79-76, cronaca e tabellino (Di domenica 25 ottobre 2020) L’Happy Casa Brindisi supera 79-76 l’Allianz Pallacanestro Trieste nel match valevole per la quinta giornata della campionato di Basket Serie A1 2020/2021. La partita viaggia sui binari dell’equilibrio soprattutto nel primo quarto, con le due formazioni che si danno battaglia con sorpassi e contro-sorpassi. I due principali protagonisti sono Delia per Trieste e Harrison per Brindisi, con quest’ultima che riesce a mettere il muso avanti in entrambi i parziali (22-23, 18-22), acquisendo un minimo margine di vantaggio. Nel terzo quarto arriva una grande reazione da parte dei padroni di casa che, grazie ad uno straordinario Bell, ribaltano completamente il match rifilando un parziale di 21-16 ai loro avversari. ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) L’Happy Casa79-76 l’Allianz Pallacanestronel match valevole per la quinta giornata della campionato diA1. La partita viaggia sui binari dell’equilibrio soprattutto nel primo quarto, con le due formazioni che si danno battaglia con sorpassi e contro-sorpassi. I due principali protagonisti sono Delia pere Harrison per, con quest’ultima che riesce a mettere il muso avanti in entrambi i parziali (22-23, 18-22), acquisendo un minimo margine di vantaggio. Nel terzo quarto arriva una grande reazione da parte dei padroni di casa che, grazie ad uno straordinario Bell, ribaltano completamente il match rifilando un parziale di 21-16 ai loro avversari. ...

