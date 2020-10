Atalanta-Ajax: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di domenica 25 ottobre 2020) Neanche il tempo di leccarsi le ferite di sabato che l’Atalanta è già chiamata ad un nuovo impegno. Martedì 27 ottobre torna la Champions League. A Bergamo arriva l’Ajax. I lancieri sono desiderosi di riscatto dopo la sconfitta nella prima giornata con il Liverpool. Gli uomini di Gasperini vogliono blindare la qualificazione con un successo che ne ribadirebbe il primato nel girone. Miranchuk dall’inizio? Gasperini, dopo l’eccessivo turnover di sabato con la Samp, torna ad affidarsi ai fedelissimi. In difesa, davanti a Sportiello, tornano Toloi e Romero. A centrocampo dubbio De Roon e ritorno dal primo minuto dei due esterni titolari. Gosens e Hateboer presidieranno le fasce e cercheranno di colpire con i consueti inserimenti. Freuler agirà nel classico ruolo di mezz’ala. Davanti Gasperini ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 ottobre 2020) Neanche il tempo di leccarsi le ferite di sabato che l’è già chiamata ad un nuovo impegno. Martedì 27 ottobre torna la Champions League. A Bergamo arriva l’. I lancieri sono desiderosi di riscatto dopo la sconfitta nella prima giornata con il Liverpool. Gli uomini di Gasperini vogliono blindare la qualificazione con un successo che ne ribadirebbe il primato nel girone. Miranchuk dall’inizio? Gasperini, dopo l’eccessivo turnover di sabato con la Samp, torna ad affidarsi ai fedelissimi. In difesa, davanti a Sportiello, tornano Toloi e Romero. A centrocampo dubbio De Roon e ritorno dal primo minuto dei due esterni titolari. Gosens e Hateboer presidieranno le fasce e cercheranno di colpire con i consueti inserimenti. Freuler agirà nel classico ruolo di mezz’ala. Davanti Gasperini ...

