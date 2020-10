Associazione ‘La voce delle donne’, consegnate mascherine a Contrada Pantano (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una domenica diversa per l’Associazione del quartiere di Pantano “La voce delle donne” che l’ha trascorsa consegnando mascherine alla Contrada. “In un momento di incertezza e paura, dice la presidente Rita Velardi, abbiamo voluto donare delle mascherine visto che ormai fanno parte della nostra quotidianità. In questi giorni ricorre l’anniversario della nostra Associazione. Questo è il secondo anno di attività e avremmo voluto organizzare un momento conviviale da condividere con gli abitanti della nostra zona come è stato fatto l’anno scorso, ma le circostanze ce lo impediscono ed allora si è deciso di portare un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una domenica diversa per l’del quartiere di“Ladonne” che l’ha trascorsa consegnandoalla. “In un momento di incertezza e paura, dice la presidente Rita Velardi, abbiamo voluto donarevisto che ormai fanno parte della nostra quotidianità. In questi giorni ricorre l’anniversario della nostra. Questo è il secondo anno di attività e avremmo voluto organizzare un momento conviviale da condividere con gli abitanti della nostra zona come è stato fatto l’anno scorso, ma le circostanze ce lo impediscono ed allora si è deciso di portare un ...

