#25/10/2020 Lotteria live (Di domenica 25 ottobre 2020) 1ª BATTERIA - Face Time Bourbon con brivido: la prende allegra, dall'8, ma allo stacco dalla macchina prende anche il galoppo: giusto qualche tempo, sette, se li abbiamo contati bene,, ed è molto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) 1ª BATTERIA - Face Time Bourbon con brivido: la prende allegra, dall'8, ma allo stacco dalla macchina prende anche il galoppo: giusto qualche tempo, sette, se li abbiamo contati bene,, ed è molto ...

Ultime Notizie dalla rete : #25 2020 Coronavirus Toscana, sale ancora il numero dei positivi: 1863. I decessi sono 14

Firenze, 25 ottobre 2020 - Coronavirus, 1.863 nuovi casi, età media 46 anni, 14 decessi I tamponi eseguiti sono 13.811 in più rispetto a ieri. Le guarigioni crescono dell'1,7% Coronavirus, 1.863 nuovi ...

Nuovi cardinali: il Papa nomina l'arcivescovo di Siena e il custode del Sacro Convento

Città del Vaticano, 25 ottobre 2020 - «Il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica d'Avvento, terrò un Concistoro» per la creazione di «tredici nuovi cardinali». Lo ha annunciato Papa ...

