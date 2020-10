VIDEO – “Vogliamo le scuole aperte” Mamme e figli | protesta in piazza

Leggi su ladenuncia

(Di sabato 24 ottobre 2020) Il giorno dopo la consueta esposizione del venerdì – secondo il consueto format che non prevede contraddittorio giornalistico – durante la quale non ha esitato ad attaccare le posizioni di coloro che contestano la chiusura della scuola ‘in presenza’, Vincenzo De Luca deve prendere atto che in Campania non è ancora tempo di… ‘pensiero unico’. Tanto che inAmendola a Salerno, nei pressi della Prefettura e del balcone del suo ex ufficio da sindaco, sabato mattina si sono ritrovareper chiedere – approfittando di un megafono aperto a chiunque – il ritorno alle lezioni in presenza, in istituti ritenuti sicuri in quanto rispettosi delle norme anti-covid vigenti, spostando il problema del contagio fuori dai portoni di ingresso. Un botta e risposta a ...