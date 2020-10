Un nuovo documentario su Justin Bieber in arrivo su YouTube: tutto su Justin Bieber Next Chapter (Di sabato 24 ottobre 2020) In arrivo un nuovo documentario su Justin Bieber. La novità sbarcherà su YouTube per la visione gratuita e si chiamerà Justin Bieber: Next Chapter. La popstar lo ha annunciato nelle ultime ore. Il documentario su Justin Bieber arriva in un periodo di grande fermento per la popstar. Recentemente è uscito il singolo Lonely con la produzione di Benny Blanco dopo la release di Holy a settembre, un duetto con Chance The Rapper. Nel frattempo Bieber ha partecipato al video di Popstar di DJ Khaled e Drake. Non ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Inunsu. La novità sbarcherà super la visione gratuita e si chiamerà. La popstar lo ha annunciato nelle ultime ore. Ilsuarriva in un periodo di grande fermento per la popstar. Recentemente è uscito il singolo Lonely con la produzione di Benny Blanco dopo la release di Holy a settembre, un duetto con Chance The Rapper. Nel frattempoha partecipato al video di Popstar di DJ Khaled e Drake. Non ...

ILCLeather : RT @vogue_italia: Un punto di vista inedito sull'attrice, che si sofferma sulla danza e la moda: le due grandi passioni dell'attrice. Clic… - DominoEffetto : RT @artribune: Frankie hi–nrg mc racconta Gianni Rodari in un nuovo documentario - __lo_ste__ : RT @artribune: Frankie hi–nrg mc racconta Gianni Rodari in un nuovo documentario - _Eczema : RT @artribune: Frankie hi–nrg mc racconta Gianni Rodari in un nuovo documentario - purposejimin : @Freehugskidrau da una frase che ha detto nel trailer del suo nuovo documentario -