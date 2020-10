Stefano Parolin | ecco chi è il marito di Tania Cagnotto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 ottobre 2020) Originario di Bolzano, sunon abbiamo moltissime informazioni dal momento che ha deciso di non volerle condividere sui propri social. Per chi si stesse chiedendo che lavoro svolge ve lo diciamo noi.è un commercialista e cerca di ritagliarsi del tempo da dedicare non solo ai tanti hobby che ha ma soprattutto alla famiglia. Non è uno sportivo di professione anche se non si è mai perso una gara di sua moglie. Stiamo parlando di, appuntodell’ex tuffatrice italiana con cui da anni condivide la sua vita., inoltre, non è un volto noto della televisione, anzi, lo è diventato nel momento in cui si è spostato con la ...