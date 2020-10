Spazio, allarme sulla sonda Osiris-Rex: rischia di perdere i campioni dell’asteroide Bennu (Di sabato 24 ottobre 2020) La sonda Osiris-Rex della NASA ha raccolto una grande quantita’ di particelle dall’asteroide Bennu all’inizio della settimana che dovranno essere riportati a Terra entro il 2023 per l’analisi in laboratorio. Sarebbe di gran lunga la collezione del piu’ grande campione alieno dai tempi delle missioni Apollo sulla Luna e potrebbe fornire molte informazioni importanti non solo sulla nascita del Sistema Solare ma anche come su si è formata la vita sulla Terra.. Ma l’esito finale della missione e’ a rischio perche’ il compartimento di raccolta dalla sonda, proprio a causa dell’eccessiva quantita’, non si e’ richiuso completamente. Tutto dipenderà dalla capacita’ di conservare ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) La-Rex della NASA ha raccolto una grande quantita’ di particelle dall’asteroideall’inizio della settimana che dovranno essere riportati a Terra entro il 2023 per l’analisi in laboratorio. Sarebbe di gran lunga la collezione del piu’ grande campione alieno dai tempi delle missioni ApolloLuna e potrebbe fornire molte informazioni importanti non solonascita del Sistema Solare ma anche come su si è formata la vitaTerra.. Ma l’esito finale della missione e’ a rischio perche’ il compartimento di raccolta dalla, proprio a causa dell’eccessiva quantita’, non si e’ richiuso completamente. Tutto dipenderà dalla capacita’ di conservare ...

