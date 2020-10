Rumer Willis svela: «Ho perso la verginità a 18 anni con un uomo che si è approfittato di me» (Di sabato 24 ottobre 2020) «Ho perso la verginità a 18 anni con un uomo più anziano che ha approfittato di me». L’attrice Rumer Willis, 32 anni, l’ha rivelato durante un episodio di Red Table Talk, il programma su Facebook di Jada Pinkett, registrato prima della pandemia da coronavirus. La figlia maggiore degli ex coniugi Bruce Willis e Demi Moore ha spiegato che non si è trattato di uno stupro: «Non sono stata abusata, non ho detto “no”. Ma neanche ho detto “sì”. Ho semplicemente lasciato che accadesse». L’uomo, più grande di lei, non si curò del fatto che la diciottenne non mostrasse entusiasmo: «Non mi disse niente. E io non sono stata capace di dire no». Leggi su vanityfair (Di sabato 24 ottobre 2020) «Ho perso la verginità a 18 anni con un uomo più anziano che ha approfittato di me». L’attrice Rumer Willis, 32 anni, l’ha rivelato durante un episodio di Red Table Talk, il programma su Facebook di Jada Pinkett, registrato prima della pandemia da coronavirus. La figlia maggiore degli ex coniugi Bruce Willis e Demi Moore ha spiegato che non si è trattato di uno stupro: «Non sono stata abusata, non ho detto “no”. Ma neanche ho detto “sì”. Ho semplicemente lasciato che accadesse». L’uomo, più grande di lei, non si curò del fatto che la diciottenne non mostrasse entusiasmo: «Non mi disse niente. E io non sono stata capace di dire no».

Tanto che Rumer, con le sorelle Scout e Talullah, ha trascorso la quarantena nella casa di mamma Demi Moore a Sun Valley, nell’Idaho. Con loro c’era anche papà Bruce Willis, che con Demi ha mantenuto ...

Rumer Willis ha raccontato di aver perso la verginità a 18 anni con un uomo più grande di lei che all'epoca approfittò della sua giovane età senza chiederle prima se fosse pronta per fare ...

