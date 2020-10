Morgan non ci sta. Dopo quelle accuse pesantissime, parla lui. Ed è un fiume in piena (Di sabato 24 ottobre 2020) Morgan non ha trascorso giorni facili a causa delle pesanti accuse rivolte nei suoi confronti dall’artista Diablo Baby. Quest’ultimo ha affermato che la sua attuale fidanzata, Jessica Mazzoli, ha ricevuto dall’uomo “messaggi sconci e richieste inappropriate”. Dopo tanto silenzio, Castoldi ha deciso di rompere il silenzio e di replicare con forza. Nel suo sfogo Instagram non ha nominato direttamente i due, ma si è potuto comprendere che stesse parlando proprio del rapper e dell’ex. Con il suo modo di fare sempre contraddistinto dall’originalità ha voluto soffermarsi sul tema dello stalking. Morgan ha quindi detto: “La società contemporanea abusa dello strumento giuridico dello stalking (alias persecuzione), molti uomini gentili, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 ottobre 2020)non ha trascorso giorni facili a causa delle pesantirivolte nei suoi confronti dall’artista Diablo Baby. Quest’ultimo ha affermato che la sua attuale fidanzata, Jessica Mazzoli, ha ricevuto dall’uomo “messaggi sconci e richieste inappropriate”.tanto silenzio, Castoldi ha deciso di rompere il silenzio e di replicare con forza. Nel suo sfogo Instagram non ha nominato direttamente i due, ma si è potuto comprendere che stessendo proprio del rapper e dell’ex. Con il suo modo di fare sempre contraddistinto dall’originalità ha voluto soffermarsi sul tema dello stalking.ha quindi detto: “La società contemporanea abusa dello strumento giuridico dello stalking (alias persecuzione), molti uomini gentili, ...

