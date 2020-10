Maria Teresa Ruta in lacrime: “Io e Roberto volevamo un figlio” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Io e Roberto volevamo un figlio“. Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime al ” GF Vip” dopo aver ricevuto una lettera del compagno. “Mi sono allontanata dalla famiglia per fare delle cure e poter sottopormi a un’inseminazione artificiale: all’ultimo momento mi sono tirata indietro”, la conduttrice tv rivela alcune scelte importanti e difficili della sua vita privata. Durante l’ultima puntata del grande fratello vip si è parlato molto dei problemi tra Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, con Guenda che ha accusato la madre di averla abbandonata quando era ancora adolescente, per vivere un nuovo amore. Durante la diretta della dodicesima puntata però ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) “Io eun figlio“.scoppia inal ” GF Vip” dopo aver ricevuto una lettera del compagno. “Mi sono allontanata dalla famiglia per fare delle cure e poter sottopormi a un’inseminazione artificiale: all’ultimo momento mi sono tirata indietro”, la conduttrice tv rivela alcune scelte importanti e difficili della sua vita privata. Durante l’ultima puntata del grande fratello vip si è parlato molto dei problemi tra Guenda Goria e, con Guenda che ha accusato la madre di averla abbandonata quando era ancora adolescente, per vivere un nuovo amore. Durante la diretta della dodicesima puntata però ...

