Maltempo | forti temporali ad Arezzo | soccorsa una donna bloccata in auto in un sottopasso

Arezzo, 24 ottobre 2020 - Forti temporali si sono abbattuti su Arezzo e in provincia per tutta la notte e stamani. Nella città capoluogo i vigili del fuoco sono dovuti anche intervenire in viale Amend ...(ANSA) - AREZZO, 24 OTT - Forti temporali si sono abbattuti su Arezzo e in provincia per tutta la notte e stamani. Nella città capoluogo i vigili del fuoco sono dovuti anche intervenire in viale Amend ...