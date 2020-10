LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: problemi all’impianto di scolo, si parte con 30 minuti di ritardo! (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Gli inservienti del tracciato stanno controllando tutti i cordoli. Si andrà per le lunghe…? 15.10 I lavori proseguono. Si stanno saldando e fissando le grate di scolo. Speriamo che non ci siano ulteriori intoppi #Video #F1xESPN Se retrasó la clasificación en el #PortugueseGP. ¡Acá te contamos todos los detalles! https://t.co/baQ7lQs8zl — SportsCenter (@SC ESPN) October 24, 2020 15.05 A questo punto rimaniamo in attesa di nuove informazioni dalla direzione gara. Altrimenti si partirà come previsto alle ore 15.30 italiane. 15.02 Riproponiamo le immagini di questa mattina quando Vettel è andato a sollevare il tombino… Another eventful practice session in Portimao #PortugueseGP #F1 — ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 Gli inservienti del tracciato stanno controllando tutti i cordoli. Si andrà per le lunghe…? 15.10 I lavori proseguono. Si stanno saldando e fissando le grate di. Speriamo che non ci siano ulteriori intoppi #Video #F1xESPN Se retrasó la clasificación en el #PortugueseGP. ¡Acá te contamos todos los detalles! https://t.co/baQ7lQs8zl — SportsCenter (@SC ESPN) October 24,15.05 A questo punto rimaniamo in attesa di nuove informazioni dalla direzione gara. Altrimenti si partirà come previsto alle ore 15.30 italiane. 15.02 Riproponiamo le immagini di questa mattina quando Vettel è andato a sollevare il tombino… Another eventful practice session in Portimao #PortugueseGP #F1 — ...

