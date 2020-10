Ligue 1 2020 2021 | Marsiglia ok | 1-0 al Lorient

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) Basta un gol di Balerdi alper conquistare i tre punti esterni contro ilin occasione dell’anticipo dell’ottava giornata di. Sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Thauvin al 54′, Balerdi ha sfruttato l’uscita errata del portiere Nardi per mettere in rete di testa da angolo impossibile. La squadra di Villas Boas torna alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi in campionato e sale a quota quindici punti in classifica. Resta a quota sette ilche non riesce a replicare a quanto fatto di buono nel precedente turno di campionato contro il Reims.