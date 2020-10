Lecce | due positivi nel gruppo squadra | il comunicato del club

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) Il Covid-19 torna a colpire la Serie B. Ilha infatti annunciato ufficialmente che due componenti delsono risultatinell’ultima tornata di test effettuati. Non sono stati rivelati i nomi, ma la nota ufficiale specifica che si tratta di un componente dello staff e di un calciatore: entrambi i soggetti sono stati immediatamente isolati e ilha confermato che seguirà tutte le procedure dei protocolli. Probabili nuovi controlli sul resto delnelle prossime ore, in attesa di conferme o annunci per il match che i salentini dovrebbero disputare domani alle 15:00 in casa del Cosenza.