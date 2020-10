Le lacrime di Pierpaolo Pretelli al GF VIP 5: è allo stremo, non sa cosa fare (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5 i concorrenti fanno un bilancio di quello che è successo in puntata. E nel corso della notte, Pierpaolo Pretelli ha avuto un momento di sconforto. Ha cercato di capire che cosa prova per Elisabetta Gregoraci, come potrebbe evolversi questa situazione, cosa potrebbe succedere e cosa ha sbagliato fino a questo momento. Ha provato a parlarne con Dayane Mello che crede che il solo problema sia che Pierpaolo abbia insistito sul sapere se Elisabetta avesse o meno un altro. Consigliera non troppo brillante, bisogna ammetterlo, perchè Pierpaolo avrebbe bisogno di qualcuno che gli facesse capire che le donne amano gli uomini che si fanno desiderare, che fuggono ( se anche un interesse minimo ci sia). A prescindere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5 i concorrenti fanno un bilancio di quello che è successo in puntata. E nel corso della notte,ha avuto un momento di sconforto. Ha cercato di capire cheprova per Elisabetta Gregoraci, come potrebbe evolversi questa situazione,potrebbe succedere eha sbagliato fino a questo momento. Ha provato a parlarne con Dayane Mello che crede che il solo problema sia cheabbia insistito sul sapere se Elisabetta avesse o meno un altro. Consigliera non troppo brillante, bisogna ammetterlo, perchèavrebbe bisogno di qualcuno che gli facesse capire che le donne amano gli uomini che si fanno desiderare, che fuggono ( se anche un interesse minimo ci sia). A prescindere ...

GiuseppeBrandon : ELISABETTA GREGORACI: PROSPEROSA , MA NON BELLA, MANTIDE RELIGIOSA, MUTA COME UNA SFINGE, HA IRRETITO PIERPAOLO PRE… - IntxrruptxdGirl : AOOOOO NON HO CHIESTO LE LACRIME DI COCCODRILLO DI PIERPAOLO INQUDRATE LA STANZA BLUUUU #GFVIP - gjvemelovvee : Pierpaolo però sei pure tu che te le cerchi ste lacrime #gfvip - federicocla : Ma chi se ne frega di sti due pizzettari ?? Cioè questa fa anche la nera per le lacrime di Pierpaolo che fa la vitt… - RQuotidiano : Pierpaolo trattieni le lacrime per lunedì #gfvip -