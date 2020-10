Iva Zanicchi a Verissimo | “Mi è crollato il mondo addosso”

(Di sabato 24 ottobre 2020) Negli ultimi mesi Ivaha affrontato un periodo molto difficile accanto al suo storico compagno Fausto Pinna. Durante il lockdown il produttore musicale ha scoperto di avere una grave forma tumorale. La notizia ha colpito duramente la famiglia e la stessa relazione, un sentimento che va avanti da più di 30 anni. Lo rivela anella puntata puntata del 24 Ottobre nel salotto di Silvia Toffanin. La camaleontica cantante e attrice, nonché opinionista televisiva dalla battuta sempre pronta rivela i dettagli di quello che è stato un dramma vissuto durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria da Covid-19. “Abbiamo scoperto la malattia la scorsa primavera, proprio durante il regime di lockdown. Eravamo chiusi in casa e lì mi sono resa conto che Fausto non stava bene. Sono riuscita a ...

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

Così la bella Iva Zanicchi ha parlato della sua tournée in Unione Sovietica. La cantante si esibì a San Pietroburgo. Ha raccontato che ad assistere alla sua esibizione c’era un bel principe che inziò ...In primis del carcere, dove "a venirmi a trovare sono stati Ornella Muti, Iva Zanicchi, Tessa Gelisio e Sabrina Ferilli". Poi di Fabrizio Corona, suo ex partner professionale: "Ho avuto un grande ...