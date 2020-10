Il Recovery Fund è già paralizzato: i soldi arriveranno (forse) a fine 2021 (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott – Mentre Spagna e Portogallo (ma altri potrebbero seguire) fuggono dai prestiti, a scricchiolare è l’intera architettura del Recovery Fund. Il quale potrebbe – usiamo il condizionale, ma ormai è una certezza – nemmeno partire come da programma il prossimo 1 gennaio. Una secchiata di acqua gelida sui festeggiamenti dello scorso luglio, quando con alti lai si celebrava l’accordo raggiunto. L’elefantiasi Ue paralizza il Recovery Fund Se doveva essere l’architrave del futuro politico ed economico dell’Unione Europea, il Next Generation Eu – questo il nome ufficiale dello strumento – mostra così, sin da subito, tutte le sue debolezze. Una serie di fragilità connaturate agli elefantiaci e iperburocratizzati meccanismi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott – Mentre Spagna e Portogallo (ma altri potrebbero seguire) fuggono dai prestiti, a scricchiolare è l’intera architettura del. Il quale potrebbe – usiamo il condizionale, ma ormai è una certezza – nemmeno partire come da programma il prossimo 1 gennaio. Una secchiata di acqua gelida sui festeggiamenti dello scorso luglio, quando con alti lai si celebrava l’accordo raggiunto. L’elefantiasi Ue paralizza ilSe doveva essere l’architrave del futuro politico ed economico dell’Unione Europea, il Next Generation Eu – questo il nome ufficiale dello strumento – mostra così, sin da subito, tutte le sue debolezze. Una serie di fragilità connaturate agli elefantiaci e iperburocratizzati meccanismi ...

