Il Paradiso delle signore | anticipazioni 26 ottobre | la proposta di Luciano

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 24 ottobre 2020)Cattaneo farà unaalla moglie Silvia a Il. Lerelative alla puntata in onda lunedì 26, rivelano che l’uomo non sopportando più di dover fingere di essere felice con la consorte a causa della presenza di zia Eulalia e di Stefania, le proporrà un compromesso. Nel frattempo, Salvatore e Marcello saranno in ansia per il responso della Contessa sui loro dolci. Intanto, le Veneri si troveranno in difficoltà a causa dell’ingente mole di lavoro mentre Beatrice Conti rifiuterà l’aiuto di suo cognato Vittorio. Il26: ...