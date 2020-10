Il Ministro della Salute ha in programma ulteriori restrizioni (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha convocato per oggi una riunione con il Comitato tecnico scientifico sull'emergenza Covid-19. Covid, in corso riunione tra Speranza e il Cts: si discutono nuove misure su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Il, Roberto Speranza, ha convocato per oggi una riunione con il Comitato tecnico scientifico sull'emergenza Covid-19. Covid, in corso riunione tra Speranza e il Cts: si discutono nuove misure su Notizie.it.

_MiBACT : #Rodari100, il ministro @dariofrance: «Si celebrano oggi i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, il genio asso… - LegaSalvini : ++ IL PEGGIOR MINISTRO DELLA SCUOLA DELLA STORIA REPUBBLICANA! ++ CORONAVIRUS, GIORDANO BRUNO GUERRI: E' PROBABILE… - MinisteroDifesa : Conclusa la due giorni della riunione dei Ministri della Difesa della #NATO. Ministro @guerini_lorenzo: “Italia con… - Giusepp86601476 : @gianrollandi Che poi, mi chiedo: dove lo trova un ministro della sanità, il tempo di scrivere un libro in un perio… - alexcobra11 : @AlanBisio Come ho già scritto ad altri, vogliamo spendere due parole per il ministro della difesa giapponese? -