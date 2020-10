HIGHLIGHTS Lazio Bologna: gol e azioni salienti del match (Di sabato 24 ottobre 2020) Gol e azioni salienti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21: HIGHLIGHTS Lazio Bologna Gol e azioni salienti del match tra Lazio e Bologna, valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Gol edelvalido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21:Gol edeltra, valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21. Leggi su Calcionews24.com

OldCarlao : @Lionmars Lazio Atalanta 3-3. Primo rigore per la Lazio: Immobile sull’esterno, rientra, salta Palomino che mette i… - louroth84 : RT @SkySport: CHE ERRORE DEL DORTMUND ? 'IMMOBILEEE? LAZIO SUBITO AVANTI' ? Al 6' disimpegno errato del Dortmund, tocco di Leiva per Correa… - Paolo71eagle : RT @SkySport: CHE ERRORE DEL DORTMUND ? 'IMMOBILEEE? LAZIO SUBITO AVANTI' ? Al 6' disimpegno errato del Dortmund, tocco di Leiva per Correa… - SSLazioOrg : RT @SkySport: CHE ERRORE DEL DORTMUND ? 'IMMOBILEEE? LAZIO SUBITO AVANTI' ? Al 6' disimpegno errato del Dortmund, tocco di Leiva per Correa… - StefanoMimmo84 : RT @SkySport: CHE ERRORE DEL DORTMUND ? 'IMMOBILEEE? LAZIO SUBITO AVANTI' ? Al 6' disimpegno errato del Dortmund, tocco di Leiva per Correa… -