Highlights e gol Spal-Vicenza 3-2, Serie B 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Spal-Vicenza 3-2, match valido per la quinta giornata di Serie B 2020/2021. Ospiti in vantaggio dopo venti minuti con il gol di Dalmonte, ma il pareggio dei padroni di casa arriva a stretto giro di posta e lo firma Murgia. Meggiorini porta nuovamente avanti i veneti, ma c’è la rimonta degli emiliani con Valoti al 60′ e la rete di Castro in pieno recupero che vale la vittoria. In alto le immagini salienti. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Ilcon glie i gol di3-2, match valido per la quinta giornata di. Ospiti in vantaggio dopo venti minuti con il gol di Dalmonte, ma il pareggio dei padroni di casa arriva a stretto giro di posta e lo firma Murgia. Meggiorini porta nuovamente avanti i veneti, ma c’è la rimonta degli emiliani con Valoti al 60′ e la rete di Castro in pieno recupero che vale la vittoria. In alto le immagini salienti.

codeghino10 : RT @SkyTG24: Atalanta-Sampdoria 1-3: video, gol e highlights della partita di Serie A - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Atalanta-Sampdoria 1-3: video, gol e highlights della partita di Serie A - sportli26181512 : Fulham-Crystal Palace 1-2: Preziosa vittoria per il Crystal Palace. Nel match valevole per la sesta giornata della… - sportli26181512 : Kilmarnock-Hibernian 0-1: Una rete di Nisbet fa felice il Hibernian. Nel match della dodicesima giornata della Scot… - sportli26181512 : Pescara-Frosinone 0-2: Importante successo fuori casa del Frosinone sul Pescara. Nel match valevole per la quinta g… -