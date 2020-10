GP Teruel | Nakagami in pole | “Bella sensazione partire davanti”

(Di sabato 24 ottobre 2020) “Non avevo nessuna pressione, ho molta libertà in questo periodo e mi sento bene con questa moto. Sapevo che avremmo potuto lottare per laposition. E’ una bellissimadalla prima casella, speriamo di continuare così anche domani“. Lo ha detto Takaakiai microfoni di Sky Sport dopo laposition nel Gran Premio didi MotoGP.

Motorsport_IT : #MotoGP | MotoGP, Teruel: prima pole di Nakagami, Dovizioso 17esimo - sportface2016 : #TeruelGP | Le parole di #Nakagami dopo la qualifica - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp @AragonMotorLand 2 Qualifiche: Pole per @takanakagami30 , @FrankyMorbido12 è secondo - - motograndprixit : #MotoGP | Gp @AragonMotorLand 2 Qualifiche: Pole per @takanakagami30 , @FrankyMorbido12 è secondo -… - FTraiettoria : MotoGP: Nakagami conquista la Pole Position del GP di Teruel -

Ultime Notizie dalla rete : Teruel Nakagami

Il giapponese Takaaki Nakagami su Honda ha ottenuto la pole del gp del Tereuel, classe MotoGp, in programma domani sulla pist di Aragon. Per lui è la prima pole nella classe maggiore. In prima fila ...E’ stato Takaaki Nakagami a conquistare la pole position nel Gran premio di Teruel delle MotoGp. Il giapponese partirà in prima fila in compagnia di Franco Morbidelli e di Alex Rins. "Mi piace molto ...