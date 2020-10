Gli anestesisti: "Rianimazioni in sofferenza, serve una nuova stretta" (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - “Al governo chiediamo di valutare il trend dei contagi dei prossimi due o tre giorni. Se non calano, crediamo inevitabile che la responsabilità della politica sia quella di adottare ulteriori restrizioni. Ma io non attenderei 15 giorni, le restrizioni servono subito". A dirlo all'AGI è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi). A suo avviso non c'è più tempo da perdere perché i reparti, vuotati a luglio, adesso sono di nuovo in sofferenza. Numero pazienti in rianimazione sta raddoppiando ogni 9 giorni “Il numero dei pazienti ricoverati in rianimazione è una cartina di tornasole sensibile e precisa su come sta viaggiando l'infezione – spiega Vergallo – e purtroppo vediamo che questo numero sta ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - “Al governo chiediamo di valutare il trend dei contagi dei prossimi due o tre giorni. Se non calano, crediamo inevitabile che la responsabilità della politica sia quella di adottare ulteriori restrizioni. Ma io non attenderei 15 giorni, le restrizioni servono subito". A dirlo all'AGI è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazionerianimatori ospedalieri italiani (Aaroi). A suo avviso non c'è più tempo da perdere perché i reparti, vuotati a luglio, adesso sono di nuovo in. Numero pazienti in rianimazione sta raddoppiando ogni 9 giorni “Il numero dei pazienti ricoverati in rianimazione è una cartina di tornasole sensibile e precisa su come sta viaggiando l'infezione – spiega Vergallo – e purtroppo vediamo che questo numero sta ...

La7tv : #dimartedi Mes, Pier Luigi #Bersani: 'Il problema della sanità non è un problema di soldi: gli anestesisti non li t… - fattoquotidiano : “I segnali sono chiari. Il virus sta riprendendo forza”, risponde da Gottinga (Germania), dove oggi insegna, Lucian… - DanielaBartole1 : @mrcllznn @AugustoMinzolin @beat_oven La lista di chi dovrebbe chiedere scusa è lunga. E in prima fila non ci mette… - specchiodisesto : #Covid, Riccio (@ass_coscioni): non solo posti letto, mancano anche gli #anestesisti - federic94499513 : @ego_sono @Lucyaglam @giudiiiiiiiii Non mancano gli ospedali mancano tecnici ed anestesisti per la rianimazione -

«Più di tutto, mancano gli anestesisti, ma tante altre figure tra cui anche i medici di base. Questo è lo stato dell'arte di una sanità irpina malata. Ma in questo contesto patologico le colpe non ...

